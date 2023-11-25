الزمالك يكشف سبب سفر الونش إلى الإمارات

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سبب سفر محمود حمدي " الونش" مدافع الأبيض إلى الإمارات اليوم.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن "الونش" سافر إلى الإمارات من أجل الخضوع لقياسات بدنية في ظل خوضه لبرنامجه التأهيلي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الدكتور محمد أسامة أن المدافع الدولي ينفذ البروتوكول المتبع بشأن إصابات الرباط الصليبي، وشدد على أن "الونش" سيسافر بعدها إلى ألمانيا من أجل الخضوع لفحص طبي أخير من قبل الطبيب الذي أجرى له العملية الجراحية تمهيداً لعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.