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السبت 09 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

الباركود وسيلة جديدة لمعرفة اللجان الانتخابية (شاهد)

باركود اللجان الانتخابية
باركود اللجان الانتخابية

 

ساعات قليلة تفصلنا عن الاستحقاق الدستوري الأبرز، والعرس الديمقراطي المنتظر وهو اختيار رئيس الجمهورية للفترة الرئاسية 2024 - 2030، إذ يحق لنحو 65 مليون مواطن مصري التصويت في الانتخابات الرئاسية، واختيار رئيس جديد لمصر من ضمن الأربعة مرشحين المتقدمين: عبد السند يمامة، عبدالفتاح السيسي، فريد زهران، حازم عمر.

 

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انتخابات الرئاسة.. عناوين اللجان الانتخابية للوافدين بمحافظة الجيزة

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رئيس لجنة متابعة انتخابات الرئاسة بالبحر الأحمر يتفقد مقار لجان الاقتراع

 

وكثرت التساؤلات من المواطنين عن كيفية التعرف على اللجنة الانتخابية إلكترونيا لكل ناخب؟ وطريقة معرفة الموطن الانتخابي لكل مواطن له حق الانتخاب.

 

وكان من بين الطرق للتسهيل على المواطنين معرفة اللجان الانتخابية تواجد ملصقات في بعض المناطق العامة بها ماسح ضوئي "باركود" لتوضيح لجنة الناخب، يتم استخدامه عن طريق الهاتف المحمول.

 

وتواجدت تلك الملصقات بعدد من المقاهي  المختلفة في محافظة القاهرة، مكتوب بها:"انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤" وبجانبها باركود يسهل على المواطن معرفة لجنته.

 

وتعتمد الخدمة على استخدام المواطن هاتفه المحمول الشخصي والدخول على  تطبيق الباركود ثم بعد ذلك يتم الدخول تلقائيا إلى الموقع الخاص باللجان الانتخابية وبعدها يوضع الرقم القومي وفي النهاية تظهر البيانات الكاملة للناخب ومقر لجنته.

 

وقال أحد العاملين بمقهى بمنطقة وسط البلد بمحافظة القاهرة إن الملصق ساعد عدد من مترددين المقهى على معرفة  لجانهم الانتخابية، معقبا:" زبائن كثيرة بتفتح الموبايلات بتاعتهم وهما قاعدين ويدخلوا يجيبوا مكان لجنتهم وفي ناس من المارة في الشارع بيخلوا اللي قاعد على الطاولة يشوف مكان لجانهم".

بينما قال أحد الزبائن بنفس المقهى إن فكرة وضع الباركود لمعرفة اللجان جيدة وساهمت في معرفة البعض لجانهم الانتخابية، متمنيا تعميمها بجميع المقاهي والمطاعم والأماكن التي بها تجمعات.

 

كما أعرب مجموعة من الشباب عن سعادتهم بفكرة وضع الباركود على طاولات المقاهي، قائلين:"الفكرة حلوة وبقينا نشوف اللجان الانتخابية لأهالينا الكبار بالسن".

 

باركود اللجان الانتخابية 

انتخابات الرئاسة.. عناوين اللجان الانتخابية للوافدين في الإسكندرية

 

 

تنطلق انتخابات الرئاسة المصرية 2024، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و 11 و 12 ديسمبر الجاري، بمختلف المحافظات، في ٩٣٧٦ مقر انتخابي يضمون 11 ألف و316 لجنة فرعية.

 

 

 

 

 

وخصصت الهيئة الوطنية للانتخابات عشرات اللجان الانتخابية للوافدين بمختلف المحافظات، للتيسير على المواطنين عملية المشاركة والإدلاء بأصواتهم.

باركود اللجان الانتخابية 

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