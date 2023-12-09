انتخابات الرئاسة.. عناوين اللجان الانتخابية للوافدين بمحافظة الجيزة

يوافق غدًا الأحد، أول أيام انتخابات الرئاسة المصرية للفترة الرئاسية الجديدة 2024/ 2030، والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام بمحافظات الجمهورية كافة، في ٩٣٧٦ مقر انتخابي يضمون 11 ألف و316 لجنة فرعية.

وخصصت الهيئة الوطنية للانتخابات عشرات اللجان الانتخابية للوافدين بمختلف المحافظات، للتيسير على المواطنين عملية المشاركة والإدلاء بأصواتهم.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، عناوين اللجان الانتخابية للوافدين بمحافظة الجيزة.

مقرات اللجان الانتخابية للوافدين في الجيزة

قسم الأهرام:-

مدرسة الهضبة الرسمية الثانوية، حدائق الاهرام.

مدرسة الزهور الابتدائية، شارع كعابيش بمنطقة الطوابق- فيصل.

مدرسة جلوري، شارع كفر الجبل متفرع من شارع الهرم.

مدرسة كفر نصار الاعدادية، اخر شارع فيصل مدخل كفر نصار بالهرم.

قسم الجيزة:-

مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية، بجوار جامعة القاهرة.

جراج هيئة النقل العام، شارع البحر الاعظم بالمنيب.

مجمع المصالح الحكومية، شارع ربيع الجيزي بجوار محطة قطارات السكك الحديدة بالجيزة.

قسم الحوامدية، مدرسة الحوامدية الثانوية بنات، طريق مصر اسيوط الزراعي بجوار الادارة التعليمية.

قسم الدقي:

المركز القومي للبحوث، شارع النور.

مركز شباب الدقي، نهاية تقاطع شارع التحرير مع شارع السودان.

مركز شباب بين السرايات، شارع العسكري بمنطقة بين السرايات.

قسم الطالبية:-

مدرسة العروبة الرسمية للغات، مجمع المدارس شارع العروبة بالمريوطية.

مدرسة ام القرة، شارع عز الدين عمر متفرع من شارع الهرم.

مدرسة عمر مكرم للتعليم الاساسي، شارع المدارس بمنطقة الكنيسة بالطالبية.

مدرسة كامل عودة، شارع ترسا بمحطة المحولات بالطالبية.

قسم العجوزة:-

مدرسة الشهيد المقدم نبيل السيد الردة التجريبية للغات، 7 شارع الفرات من ش جامعة الدول العربية.

مركز شباب ارض اللواء، شارع ترعة الزمر بالعجوزة.

قسم العمرانية:-

مدرسة ثورة التصحيح، شارع سيدي عمار بجوار محطة مترو ساقية مكي العمرانية الشرقية.

مدرسة أم الابطال التجريبية لغات، ش السادات متفرع من شارع الوحدة العربية.

مدرسة دار الحنان الخاصة، شارع احمد لطفي السيد بمنطقة المساحة بالعمرانية.

عناوين اللجان الانتخابية للوافدين بمحافظة الجيزة

عناوين اللجان الانتخابية للوافدين بمحافظة الجيزة

وأعلن مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، وصول جميع القضاة المشرفين علي العملية الانتخابية لمحافظاتهم، وجاري استلامهم أوراق العملية الانتخابية من رؤساء المحاكم الابتدائية بالمحافظات المختلفة.

المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية

ويتنافس على منصب رئيس الجمهورية للفترة الرئاسية الجديدة 2024/ 2030، أربعة مرشحين وهم:-

عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى، وشهرته عبدالفتاح السيسى، رمز "النجمة".

عبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبدالسند يمامة، رمز "النخلة".

محمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، رمز "الشمس".

حازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر، رمز "السلم".