رئيس لجنة متابعة انتخابات الرئاسة بالبحر الأحمر يتفقد مقار لجان الاقتراع

قام اليوم المستشار على ابو بكر رئيس محكمة البحر الاحمر الابتدائية رئيس لجنة المتابعة لانتخابات الرئاسة بمحافظة البحر الأحمر بالمرور علي عدد من مقرات اللجان الانتخابية بمدينة الغردقة و التاكيد على جاهزية اللجان الانتخابية لبدء عملية الاقتراع صباح يوم الأحد المقبل. والمرور علي مقر لجنة مدرسة محمد الطيب بدائرة قسم ثاني الغردقة وكان في استقباله عدد من أجهزة المحافظة والقيادات الامنيه ومدير المدرسة.

وشدد المستشار رئيس اللجنة على إزالة جميع المعوقات داخل اللجان لتسهيل مهمة القاضي رئيس اللجنة المشرف علي العمليه الانتخابيه باللجنه وسهولة حركة الناخبين وتيسيرالوصول إلى مقر اللجنة للادلاء باصواتهم.

رافق المستشار رئيس اللجنة خلال الجولة التفقدية المستشار محمد عبدالرسول عضو لجنة المتابعة

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية تنطلق فى الداخل صباح الأحد فى 82 لجنة و7لجان عامة بالبحر الأحمر.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بالبحر الأحمر 324771 ناخب.

وتم تخصيص 6لجان للوافدين بمدن الغردقة وسفاجا- وراس غارب ومرسى علم.