الصداع المستمر علامة على الإصابة بالسكتة الدماغية أو السكري

يمكن أن يكون الصداع بمثابة تحذير من أمراض خطيرة، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية والسكري والتهاب السحايا والسرطان، وتحدثت عالمة الوراثة وعالمة الأحياء إيرينا مالتسيفا عن هذا في مقابلة.

أوضحت مالتسيفا كيف يحدث الصداع مع أمراض مختلفة على وجه الخصوص، يُشار إلى الصداع النصفي بألم نابض في منطقة العين، ولا يتأثر سوى جزء واحد من الوجه.

وأضافت: "الصداع القذالي والشديد والخفقان يمكن أن يكون نتيجة لارتفاع ضغط الدم إذا كان الألم يشبه طوقًا يضغط على رأسك، فعادةً ما يكون سببه التوتر، تثير نزلات البرد الألم في الجبهة وحواف الحاجب والمعابد".

وعندما يشكو الشخص من ألم حاد على الفور في الجزء الخلفي من الرأس والمعابد، قد يكون هناك داء عظمي غضروفي، وإذا اقترن الصداع في الصباح بالغثيان، أو حدث ألم حاد في الجزء الخلفي من الرأس، أو حدث ألم شديد في الرأس بأكمله عند الانحناء للأمام، فمن الأفضل استشارة الطبيب.

ووفقا لعلم الوراثة، فإن هذا النوع من الصداع ناجم عن الأورام، وتمزق تمدد الأوعية الدموية، والتهاب السحايا، والتهاب الدماغ.

وذكرت الخبيرة أنه إذا أصبح الصداع أكثر تكرارا، فيجب استشارة الطبيب، فتناول الحبوب باستمرار يعد حلا خطيرا للمشكلة.