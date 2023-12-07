اللافندر واحد منهم.. أعشاب طبيعية لعلاج الصداع

الصداع هو أحد الأعراض التي يعاني منها كل شخص من وقت لآخر، وبدلًا من استخدام الأسبرين أو الإيبوبروفين، يمكننا أيضًا استخدام العلاجات العشبية لتخفيف الصداع.

وقال الأطباء لموقع MedicForum أن النباتات الطبية لها آثار جانبية أقل بكثير من الحبوب، ويمكن أن يحدث الصداع لعدة أسباب. وبناء على ذلك، يتم استخدام نباتات مختلفة ذات آليات عمل مختلفة بنفس القدر لتخفيف الألم غير السار.

فيما يلي بعض الأعشاب والتوابل الطبية التي قد تساعد:

الزنجبيل

هو علاج عشبي وتوابل شائع جدًا، يُباع جذر هذا النبات طازجًا ومجففًا، حيث يمكنك تحضير شاي علاجي منه.

يحتوي الزنجبيل على العديد من المكونات مثل جينجيرول، دياريل هيبتانويدس، بورنيول، سينول، فيتامين سي، مغنيسيوم، كالسيوم، بوتاسيوم، حديد، صوديوم وفوسفور، الطعم اللاذع اللطيف يجعل الزنجبيل لذيذًا تمامًا، التأثيرات العلاجية عالمية، خاصة بالنسبة للغثيان والقيء. كما أنه فعال ضد الصداع.

من الأفضل إضافة عصير الليمون أو عشبة الليمون إلى شاي الزنجبيل، ونتيجة لذلك، تم إضعاف الحدة إلى حد ما، ولكن يبدو أن التأثير قد تم تعزيزه!

بالفعل 2-3 جرام من الزنجبيل الجاف لكل كوب يكفي لصنع الشاي، يجب أن يتم تخميره لمدة 5-7 دقائق. ثم قومي بتصفية الزنجبيل باستخدام مرشح الشاي.

الشاي

يحتوي الشاي الأخضر أو الأسود على مادة الكافيين، وهو دواء الصداع المعروف على نطاق واسع.

يعمل على توسيع الأوعية الدموية المتضيقة في الدماغ، والتي غالباً ما تكون سبباً للصداع، ويعتبر مزيج الشاي الأسود والزنجبيل مشروبًا طبيًا شائعًا لتخفيف الصداع.

يستمر التأثير المسكن لكوب واحد من الشاي الأخضر أو الشاي الأسود لمدة ساعة تقريبًا، ثم يمكنك شرب كوب آخر

اللافندر

اللافندر نبات شعبي ذو رائحة لطيفة مميزة، وهو معروف بتأثيراته المهدئة والمحسنة للمزاج، والطب الطبيعي معروف أيضًا بتأثيره المهدئ على الصداع، ويستخدم اللافندر لعلاج الصداع النصفي وأنواع الصداع الأخرى.

ويعتبر اللافندر المجفف مثاليًا لخلط الشاي مع الأعشاب الطبية الأخرى لنزلات البرد المصحوبة بالصداع، ويعتبر اللافندر مثاليًا لملء الوسائد، والتي يتم تسخينها بعد ذلك قليلاً في الميكروويف (أو بالكامل في الفرن)، يمكن أيضًا شراء أكياس الخزامى الجاهزة من المتجر عبر الإنترنت والرائحة والدفء عوامل شفاء حقيقية.