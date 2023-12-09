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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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السيسي للملتحقين بكلية الشرطة: حماية الوطن شرف لا يضاهى (شاهد)

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

شهد  الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، وكان في استقباله اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

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وتابع الرئيس اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات للالتحاق بكلية الشرطة، مؤكدًا أهمية تطبيق المعايير الموضوعية لضمان انتقاء أفضل العناصر، بما يضمن استمرار جهود الارتقاء بالأداء الشرطى وإعداد جيلٍ جديدٍ من العناصر الشرطية المميزة القادرة على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار فى البلاد.

وحرص  السيسي على مناقشة أبنائه الطلبة حول مختلف القضايا الداخلية والإقليمية والدولية، والتعرف على رؤاهم بشأنها.

وشدد على ضرورة تكاتف جهود أبناء الوطن لتحقيق أهداف التنمية بالشكل الأمثل وحماية الجهود التنموية الوطنية وجنى ثمارها من خلال توفير الأمن والاستقرار للبلاد وسط التحديات الدولية والإقليمية الجارية.

وأكد السيسي على  أهمية الدور الأساسى لجهاز الشرطة فى حماية الوطن من الأخطار الداخلية،  مثمنًا التضحيات الكبيرة التى قدمها أبناء جهاز الشرطة على مدار الأعوام الأخيرة فى مواجهة الإرهاب، والتى تنبع من إدراكهم أن حماية الوطن شرف لا يضاهى.

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