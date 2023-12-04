الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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السيسي يشهد تدشين الفرقاطة الجبار المصنوعة بأياد مصرية في معرض إيديكس (فيديو)

الفرقاطة الجبار
الفرقاطة "الجبار"

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تدشين الفرقاطة المصرية "الجبار" طراز "ميكو A200" خلال افتتاح المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023".

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السيسي يشارك في المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" (بث مباشر)

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وأعلن الفريق أشرف إبراهيم عطوة، قائد القوات البحرية، خلال كلمته في المعرض، اليوم الاثنين، الانتهاء من صناعة 3 فرقاطات بالتعاون مع فرنسا.

وأضاف: "اليوم نستكمل مسيرة النجاح فى التصنيع البحري، وندشن الفرقاطة المصرية الجبار التي تم تصنيعها فى ترسانة الإسكندرية بأيادي مصرية”.

انطلاق معرض إيديكس 2023

وانطلقت فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" فى دورته الثالثة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وسيستمر المعرض خلال الفترة  من 4 وحتى 7 ديسمبر، بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية، وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى.

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