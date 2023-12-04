السيسي يشهد تدشين الفرقاطة الجبار المصنوعة بأياد مصرية في معرض إيديكس (فيديو)

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تدشين الفرقاطة المصرية "الجبار" طراز "ميكو A200" خلال افتتاح المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023".

وأعلن الفريق أشرف إبراهيم عطوة، قائد القوات البحرية، خلال كلمته في المعرض، اليوم الاثنين، الانتهاء من صناعة 3 فرقاطات بالتعاون مع فرنسا.

وأضاف: "اليوم نستكمل مسيرة النجاح فى التصنيع البحري، وندشن الفرقاطة المصرية الجبار التي تم تصنيعها فى ترسانة الإسكندرية بأيادي مصرية”.

انطلاق معرض إيديكس 2023

وانطلقت فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" فى دورته الثالثة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وسيستمر المعرض خلال الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر، بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية، وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى.