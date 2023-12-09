نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية: وضع لوحات إرشادية باسم اللجنة ورقمها وتزويدها بكل الإمكانيات

أعلنت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية عن الانتهاء من الاستعدادات وجاهزية مدارس والمقار الانتخابية بالمنطقة الجنوبية لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها غدًا الأحد، ١٠ ديسمبر على مستوى الجمهورية وتستمر حتى ١٢ ديسمبر على مدار ثلاثة أيام.

وأكدت نائب المحافظ خلال جولتها التفقدية المكثفة اليوم للاطمئنان على الاستعدادات النهائية لهذا العرس الديمقراطي أن المدارس المخصصة كمقار للانتخابات تم تجهيزها وتزويدها بالخدمات لراحة المواطنين من أبناء المنطقة الجنوبية والوافدين بكل أحيائها والتأكد من مستويات النظافة الانتهاء من رفع كل المخلفات، ووضع لوحات إرشادية باسم اللجنة ورقمها وتزويدها بكل الإمكانيات اللازمة لتوفير مناخ جيد للناخبين، وذلك لسرعة وسهولة نقل الناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات من البوابة لحجرة الاقتراع بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والمعنية طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

حيث تابعت كل الإجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية لخروجها بشكل يليق بالمنطقة الجنوبية ومحافظة القاهرة من خلال تشكيل لجان المتابعة لحظة بلحظة لمتابعة الاستعدادات النهائية لتجهيز المقار الانتخابية والعمل على إزالة كل المعوقات لتسهيل عملية الانتخابات.

شملت جولة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية زيارة عدة مقار للجان منها لجنة مدرسة المعادي القومية بحي المعادي ولجنة مدرسة أسماء الثانوية ولجنة عمرو بن عبدالعزيز بحي طره ولجنة مدرسة عمرو بن العاص بحي مصر القديمة حيث رافقها في جولتها اللواء دكتور طارق بحيري رئيس حي المعادي والمهندسة جيهان جادو رئيس حي طره واللواء مهندس ايمن السعيد رئيس حي مصر القديمة و الأستاذ كريم عادل مدير العلاقات العامة والمراسم بالمنطقة الجنوبية والأستاذ جمال حسين مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية وعدد من التنفيذين بالأحياء والمتابعة الميدانية.

يذكر قيام المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بأعمال المرور على اللجان الانتخابية بنطاق المنطقة الجنوبية بصورة مستمرة بالتنسيق والمتابعة مع رؤساء الأحياء لتوفير كل للجان الانتخابية لإتمام العملية الانتخابية على أكمل وجه مشددة على رفع كفاءة النظافة داخل اللجان ومحيطاتها والصيانة الدورية للإنارة وصيانة كل الأعمدة الكهربائية ورفع كل الإشغالات والتعديات وخلق حرم أمن لسهولة حركة المواطنين وتحقيق الانضباط وتيسير الحركة المرورية إلى جانب رفع كفاءة الأرصفة وتركيب بلاط الانترلوك بمداخل اللجان لسهولة تنقل المواطنين عامة وخاصة كبار السن وذوى الهمم.