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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مصر ترحب بقرار أرمينيا وأذربيجان بتوقيع اتفاقية سلام وتطبيع العلاقات بين البلدين

وزارة الخارجية السفير
وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد

رحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بإعلان كل من أرمينيا وأذربيجان تبنى إجراءات لبناء الثقة من أجل توقيع اتفاقية للسلام تسهم في تطبيع العلاقات بين البلدين الصديقين.


جاء ذلك وفق لما أعلن عنه المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة “إكس”.


وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن مصر تثمن كل الجهود التي بُذلت من أجل الوصول إلى تلك الخطوة، سعياً لتحقيق السلام في جنوب القوقاز، وبما يسهم في دعم السلم والأمن الدوليين.

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