مصر ترحب بقرار أرمينيا وأذربيجان بتوقيع اتفاقية سلام وتطبيع العلاقات بين البلدين

رحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بإعلان كل من أرمينيا وأذربيجان تبنى إجراءات لبناء الثقة من أجل توقيع اتفاقية للسلام تسهم في تطبيع العلاقات بين البلدين الصديقين.



جاء ذلك وفق لما أعلن عنه المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة “إكس”.



وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن مصر تثمن كل الجهود التي بُذلت من أجل الوصول إلى تلك الخطوة، سعياً لتحقيق السلام في جنوب القوقاز، وبما يسهم في دعم السلم والأمن الدوليين.