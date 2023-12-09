جامعة أسيوط تنظم ندوة توعوية بعنوان "مواجهة الأخبار المغلوطة وقت الانتخابات"

عقدت ندوة توعوية في جامعة أسيوط بعنوان "مواجهة الأخبار المغلوطة وقت الانتخابات"، وذلك بالتعاون بين مركز دراسات المستقبل وكلية الفنون الجميلة في الجامعة. تم تنظيم هذه المحاضرة في إطار حملة "مصر تنتخب" التي تنظمها مركز دراسات المستقبل.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وتم إشراف الدكتور محمد عدوي أستاذ العلوم السياسية ومدير مركز دراسات المستقبل، بالإضافة إلى الدكتور خالد صلاح عميد كلية الفنون الجميلة في الجامعة.

تحدثت في هذه المحاضرة الدكتورة رحاب الداخلي، مستشار رئيس جامعة أسيوط للإعلام. تناولت الدكتورة الداخلي موضوع مهم يتعلق بتأثير الأخبار المغلوطة في فترة الانتخابات. وتمحورت المحاضرة حول كيفية التعامل مع الأخبار المغلوطة ومواجهتها، وذلك بهدف تعزيز الوعي السياسي للناس وضمان نجاح عملية الانتخابات.

واستعرضت الدكتورة رحاب الداخلي في البداية أهمية الإعلام في عملية الانتخابات ودوره في توعية الناخبين وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة.

وأشارت الدكتورة رحاب، إلى أن التقنية الحديثة وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي أدت إلى ازدياد انتشار الأخبار المغلوطة والشائعات خلال الحملات الانتخابية.

وأوضحت الدكتورة رحاب خلال محاضرتها أن الأخبار المغلوطة تعد تهديدًا خطيرًا للديمقراطية وعملية الانتخابات، حيث تؤثر على قرارات الناخبين وتشوش صورتهم عن المرشحين. كما أشارت إلى أن الأخبار المغلوطة قد تنتشر بسرعة كبيرة وتصل إلى شرائح واسعة من الجمهور، مما يزيد من تأثيرها السلبي.

أكدت الدكتورة رحاب الداخلي على ضرورة تعزيز الوعي الإعلامي لدى الناخبين، وتطوير قدراتهم في تمييز الأخبار الصحيحة من المغلوطة. كما شددت على أهمية دور المؤسسات الإعلامية في ضبط المصادر والتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها.

وفي نهاية المحاضرة، أشادت الدكتورة رحاب الداخلي بالجهود التي تبذلها جامعة أسيوط ومركز دراسات المستقبل في توعية الجمهور بأهمية الحياة الديمقراطية ودورها في تحقيق التنمية والاستقرار في مصر. وشجعت الحضور على المشاركة الفاعلة في الانتخابات ودعم الأطراف السياسية وفقًا لرؤاها وبرامجها المشروعة والمستدامة.

وقدمت الدكتورة رحاب الداخلي الشكر لرئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي وللجهات المنظمة على تنظيم هذه المحاضرة المهمة والتوعية بمواجهة الأخبار المغلوطة، معبرة عن أملها في أن تسهم الندوة في رفع الوعي الإعلامي وملاحظة الناخبين للتلاعب وتأثير الأخبار المغلوطة خلال فترة الانتخابات في المستقبل.

وحضر العديد من الطلاب وأعضاء الهيئة التدريس في الجامعة هذه المحاضرة. وقدمت الدكتورة رحاب الداخلي معلومات قيمة ونصائح هامة للحضور، مما ساهم في زيادة الوعي حول هذا الموضوع الحيوي.

وأكد الدكتور محمد عدوي أستاذ العلوم السياسية ومدير مركز دراسات المستقبل، أن هذه المحاضرة تأتي ضمن جهود مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط في تعزيز الوعي السياسي وتأهيل الطلاب والمجتمع للمشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية، وتعزيز الشفافية والنزاهة في الانتخابات.

وأشار الدكتور عدوي، إلى أن هذا النشاط يهدف إلى تمكين الأفراد من التعرف على الأخبار المغلوطة وكيفية التصدي لها من خلال البحث والتحقيق والتوازن في المعلومات. ويأمل المشاركون في هذه الحملة أن يتمكنوا من المساهمة في خلق بيئة سياسية صحية وديمقراطية.

وأضاف الدكتور عدوي، أنه من المهم أن نتعلم كيفية التفريق بين الأخبار الحقيقية والأخبار المغلوطة، وأن نكون حذرين وتسليح أنفسنا بالمعرفة للوقاية من الافتراءات السياسية والتأثير السلبي الذي قد تسببه على المجتمع. بالعمل معًا، يمكننا بناء مجتمع مطلع وقادر على اتخاذ قرارات سليمة في الانتخابات المقبلة.

جانب من الندوة