نادي جامعة أسيوط: مقر لجنة انتخابية للمغتربين للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وجود لجنة انتخابية للمغتربين؛ بمقر نادي جامعة أسيوط، بجوار مسجد عمر مكرم، وذلك حتى يتمكن الطلاب الوافدون داخل محافظة أسيوط، من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وفي سياق متصل، جدد الدكتور أحمد المنشاوي دعوته؛ لكافة أبناء الجامعة؛ من الطلاب، والطالبات؛ للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، والمقرر لها أن تنطلق صباح غدٍ الأحد ١٠ من ديسمبر، وتستمر على مدار 3 أيام متتالية: الأحد، الإثنين، والثلاثاء 10 و 11 و 12 من ديسمبر، من الساعة 9:00 صباحا، وحتى 9:00 مساءً.

مقرات لجان المغتربين بمحافظة أسيوط

جدير بالذكر أن لجان المغتربين بمحافظة أسيوط؛ للتصويت في انتخابات الرئاسة 2024؛ هي "جهاز مدينة أسيوط الجديدة" بأسيوط الجديدة و"نادي جامعة أسيوط"بميدان مسجد عمر مكرم و"مجلس مدينة أبو تيج" بندر قسم أبو تيج ميدان المحطة و"نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر" ؛ بميدان أسماء الله الحسناء و "مجلس مدينة ديروط" بمركز ديروط و"المنطقة الجغرافية البترولية" ؛ بقرية جحدم بمركز منفلوط.