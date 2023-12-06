طاقم حكام مباراة اتحاد العاصمة الجزائري ومودرن فيوتشر بالكونفدرالية

أخطر الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية.

ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على إتحاد العاصمة الجزائري الأحد المقبل على ملعب عمر حمادي في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويدير المباراة تحكيميًا أحمد إمتياز من موريشيوس حكم ساحة، ويعاونه الثنائي سوليماني أملدينى من جزر القمر وجان مارك من موريشيوس مساعدين، وجنيش شوتوري من موريشيوس حكم رابع.

ويراقب المباراة مامادي ديوماندى من غينيا.

ومن المقرر أن تطير بعثة مودرن فيوتشر إلى الجزائر صباح الجمعة المقبلة، على أن يخوض الفريق تدريبه الأول هناك في مساء نفس اليوم.