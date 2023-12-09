تقارير منظمات المجتمع المدني تؤكد وجود عدالة انتخابية (شاهد)

أكدت رحمة حسن، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن تقارير منظمات المجتمع المدني ومدونات المرشحين الأربعة بعد انتهاء عمليات تصويت المصريين بالخارج وهذا مؤشر جيد يؤكد على عدم وجود خرق للعلمية الانتخابية.

وقالت “حسن” خلال تصريحاتها عبر فضائية “ اكسترا نيوز”، اليوم السبت، إنه بالتالي ذلك يؤكد على العدالة الانتخابية بين مرشحي الانتخابات الرئاسية 2024.

وأشارت إلى أنه تم توفير مساحات إعلانية متساوية لكل مرشحي الانتخابات الرئاسية، وهذا أمر كان مُلاحظ من خلال المشاركة عبر المناظرات أو اللقاءات التليفزيونية وكل وسائل الإعلام، فضلا عن ما وفرته الهيئة الوطنية للانتخابات من تصريحات لحوالي 14 منظمة دولية و62 محلية لمتابعة العملية الانتخابية مما يؤكد على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وشددت حسن على دعوة السفارات والدبلوماسيين لمتابعة العملية الانتخابية والتي وصلت لحوالي 24 سفارة، علاوة على فتح الباب لاستقبال مزيد من الطلبات للمتابعة، مشيرة إلى وجود 115 وسيلة إعلامية يمكنها متابعة العلمية الانتخابية، وكذل تلك المؤشرات سالفة الذكر تؤكد على التساوي بين جميع المرشحين وإتاحة الفرصة لهم بصورة متساوية.

انتخابات الرئاسة.. عناوين اللجان الانتخابية للوافدين في الإسكندرية





تنطلق انتخابات الرئاسة المصرية 2024، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و 11 و 12 ديسمبر الجاري، بمختلف المحافظات، في ٩٣٧٦ مقر انتخابي يضمون 11 ألف و316 لجنة فرعية.

وخصصت الهيئة الوطنية للانتخابات عشرات اللجان الانتخابية للوافدين بمختلف المحافظات، للتيسير على المواطنين عملية المشاركة والإدلاء بأصواتهم.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، عناوين اللجان الانتخابية للوافدين بمحافظة الإسكندرية.

مقرات اللجان الانتخابية للوافدين في الإسكندرية

قسم الجمرك:-

مبنى حي الجمرك التابع لديوان عام المحافظة، ش قصر رأس التين.

المبنى الإداري بميناء الإسكندرية.

قسم الدخيلة:-

مبنى حي العجمي التابع لديوان عام المحافظة، الدخيلة.

شركة كهرباء الهانوفيل.

قسم العطارين، محطة قطارات مصر.

قسم اللبان، مقر شركة الكهرباء، شارع النور باللبان.

قسم المنشية، مبنى سنترال المنشية.

قسم أول الرمل، مدرسة العروة الوثقى الابتدائية، 112 ش مصطفى كامل - باكوس.

قسم أول العامرية:-

شركة جاسكو للبترول، بعد كوبري ابو الخير بمجمع البترول.

مبنى إداري تابع للشركة البتروكيماويات، مدخل النهضة.

مبنى التعاونيات التابع لهيئة الاسكان والتعمير.

مبنى هيئة البيئة، الكيلو 21 بالعامرية أول.

مدرسة مسعود نصيب، الكيلو 59 صحراوي بالعامرية.

مركز شباب العامرية.

مركز شباب طيبة، الهضبة.

مركز شباب عبدالقادر.

وأعلن مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، وصول جميع القضاة المشرفين علي العملية الانتخابية لمحافظاتهم، وجاري استلامهم أوراق العملية الانتخابية من رؤساء المحاكم الابتدائية بالمحافظات المختلفة.

المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية

ويتنافس على منصب رئيس الجمهورية للفترة الرئاسية الجديدة 2024/ 2030، أربعة مرشحين وهم:-

عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى، وشهرته عبدالفتاح السيسى، رمز "النجمة".

عبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبدالسند يمامة، رمز "النخلة".

محمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، رمز "الشمس".

حازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر، رمز "السلم".