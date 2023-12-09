انتخابات الرئاسة.. عناوين اللجان الانتخابية للوافدين في الإسكندرية

تنطلق انتخابات الرئاسة المصرية 2024، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و 11 و 12 ديسمبر الجاري، بمختلف المحافظات، في ٩٣٧٦ مقر انتخابي يضمون 11 ألف و316 لجنة فرعية.

وخصصت الهيئة الوطنية للانتخابات عشرات اللجان الانتخابية للوافدين بمختلف المحافظات، للتيسير على المواطنين عملية المشاركة والإدلاء بأصواتهم.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، عناوين اللجان الانتخابية للوافدين بمحافظة الإسكندرية.

مقرات اللجان الانتخابية للوافدين في الإسكندرية

قسم الجمرك:-

مبنى حي الجمرك التابع لديوان عام المحافظة، ش قصر رأس التين.

المبنى الإداري بميناء الإسكندرية.

قسم الدخيلة:-

مبنى حي العجمي التابع لديوان عام المحافظة، الدخيلة.

شركة كهرباء الهانوفيل.

قسم العطارين، محطة قطارات مصر.

قسم اللبان، مقر شركة الكهرباء، شارع النور باللبان.

قسم المنشية، مبنى سنترال المنشية.

قسم أول الرمل، مدرسة العروة الوثقى الابتدائية، 112 ش مصطفى كامل - باكوس.

قسم أول العامرية:-

شركة جاسكو للبترول، بعد كوبري ابو الخير بمجمع البترول.

مبنى إداري تابع للشركة البتروكيماويات، مدخل النهضة.

مبنى التعاونيات التابع لهيئة الاسكان والتعمير.

مبنى هيئة البيئة، الكيلو 21 بالعامرية أول.

مدرسة مسعود نصيب، الكيلو 59 صحراوي بالعامرية.

مركز شباب العامرية.

مركز شباب طيبة، الهضبة.

مركز شباب عبدالقادر.

عناوين اللجان الانتخابية للوافدين بمحافظة الإسكندرية

وأعلن مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، وصول جميع القضاة المشرفين علي العملية الانتخابية لمحافظاتهم، وجاري استلامهم أوراق العملية الانتخابية من رؤساء المحاكم الابتدائية بالمحافظات المختلفة.

المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية

ويتنافس على منصب رئيس الجمهورية للفترة الرئاسية الجديدة 2024/ 2030، أربعة مرشحين وهم:-

عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى، وشهرته عبدالفتاح السيسى، رمز "النجمة".

عبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبدالسند يمامة، رمز "النخلة".

محمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، رمز "الشمس".

حازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر، رمز "السلم".