947 لجنة فرعية في انتخابات الرئاسة بالدقهلية

تنطلق غدا الأحد بمحافظة الدقهلية إنتخابات الانتخابات الرئاسية 2024 مجلس النواب 2020 والتى تجرى على مدار3أيام الأحدوالإثنين والثلاثاء الموافقين10وو1211ديسمبر بعدإنتهاء تصويت المصريين بالخارج

حيث تبلغ الكتلة التصويتية لمحافظة الدقهلية 4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقر انتخابي وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الازهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ) .

وقداكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ان المحافظة بكامل اجهزتها إستعدت لاجراء إنتخابات الرئاسة ،مشيرا بان هناك تعاون وتنسيق بين جميع الجهات الامنية والشرطية والقوات المسلحة وجميع الاجهزة المعنية بالعملية الإنتخابية بهدف التأمين التام لمقار اللجان الانتخابية والتيسير علي الناخبين للادلاء بأصواتهم داخل اللجان وضمانا لنجاح العملية الانتخابية.

واضاف المحافظ بانه سيكون هناك إنعقاد مستمر لغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة للمتابعة على مدار الساعة وربطها مع غرف العمليات بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن والاحياء والقري لمتابعة انتظام و سير عمليات الانتخابات بنطاق المحافظة.

وقد وجه محافظ الدقهلية لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء ومديري مديريات الخدمات وكافة قطاعات المرافق بضرورة ،الوقوف على مسافة واحدة تأكيداً للحيادية والشفافية مع اهمية التشجيع علي المشاركة فى الإنتخابات بفاعلية، مؤكدا علي تجهيز مقر كل لجنة وتأمينه على اعلي مستوي ،وضرورة التأكد من توافر وصلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية بالمقار الإنتخابية،و تجهيز دورات المياه وصيانتها بكافة المقرا.