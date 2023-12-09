وكيل صحة الفيوم يتابع أعمال التطوير فى مسشتفى الصدر

قام الدكتورسامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم بالمرور على مستشفى الصدر للتعرف على الموقف الانشائى حيث أن المستشفى تخضع لعمليات تطوير منذ 3 سنوات وتم الانتهاء من تطوير الادوار العليا وباقى الدور الارضي وبه الاستقبال ومكاتب الادارة والعيادات الخارجية.

التقى وكيل وزارة الصحة وفريق اشراف المديرية مديرة المستشفى الدكتورة الاء مصطفى وعقد اجتماعا مع المهندسة هبة سعد من الشركة المسئولة و المقاول للتعرف على موعد انتهاء الاعمال وموعد التسليم وذلك بحضور الدكتورشريف صبحى -مدير الطب العلاجى والدكتورمحمد عبد الله -مدير المستشفيات و الطوارئ والدكتورهانى تاج الدين -مدير التخطيط ونيسان عبد المنصف -مديرة الخدمة الاجتماعية الطبية والدكتورمصطفى حمزة -مسئول الرقابة الداخلية والدكتور احمد جويلى -مسئول قوائم الانتظار والدكتوة صبا محمد -عضو المكتب الفنى .

و قام "العشماوى" بجولة تفقدية بالدور الارضي زار خلالها الاستقبال الجديد والعيادات الخارجية ومكتب المدير والمكاتب الادارية و الصيدلية وابدى بعض الملاحظات واعطى مهلة للشركة للانتهاء منها .

بعد ذلك تفقد الاشعة المقطعية والتى سبق انشاؤها و تسليمها وكذلك تم المرور على المغسلة والمطبخ والعلاج الطبيعى واستمع الى شرح من مديرة المستشفى و المهندسة الى الاحتياجات اللازمة للانتهاء من التطوير وعودة العيادات والاستقبال للعمل بمقرهم الجديد

ثم تفقد العناية المركزة والاقسام الداخلية واستمع الى شكوى انقطاع التيار الكهربى لمدة طويلة والاعتماد على المولدات فقام سيادته على الفور بالاتصال بشركة الكهرباء لحل المشكلة حرصا على عدم تعطل الاجهزة و سلامة المرضى .

الرعاية الاساسية ..

وفى وقت سابق كان الدكتورسامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم والدكتورة نيفين شعبان -مدير ادارة الرعاية الاساسية بالمديرية قد استقبل الدكتورة سعاد عبد المجيد -رئيس قطاع الرعاية الاساسية و التمريض بوزارة الصحة والسكان والوفد المرافق لها بمكتبه استمر لمدة ساعة عقب زيارتها وفريق الوزارة لمحافظة الفيوم والمرور على بعض وحدات الرعاية الاساسية بجميع انحاء المحافظة بحضور الدكتورشريف صبحى -مدير الطب العلاجي بالمديرية وذلك لمناقشة توفير الأخصائيين من المستشفيات لوحدات التطوير.

عقب ذلك تم عقد اجتماع موسع بقاعة الدكتور محسن فتيح بالمديرية استمر لمدة ساعتين

وتم فى الاجتماع المسائى الذى حضره جميع مديرى الادارات وفريق اشراف الرعاية الاساسية مناقشة سلبيات المرور ومتابعة صيانة الاجهزة المعطلة ومتابعة الانجاز بوحدات حياة كريمة ومتابعة منشآت مبادرة تطوير الرعاية الاولية وتوفير الأخصائيين بها والتأكد من تفعيل الملفات العائلية, كما اكدت على دعمها لفريق العمل و تلبية احتياجاتهم من اجل تقديم خدمة افضل للمواطنين.

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