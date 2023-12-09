خطر جديد.. نفوق آلاف الأسماك على شواطئ اليابان

جرفت الأمواج آلاف الأطنان من الأسماك الميتة إلى أحد الشواطئ في شمال اليابان، مما أثار تكهنات بوجود تلوث إشعاعي منبعث عن محطة فوكوشيما النووية قد أدى إلى إحداث دمار في النظم البيئية المحلية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، جرفت الأمواج سمك السردين وسمك الماكريل إلى الشاطئ في هاكوداته بجزيرة هوكايدو الرئيسية في أقصى شمال اليابان صباح يوم الخميس، مما أدى إلى ظهور غطاء فضي مثير للقلق غطى ما يقرب من ميل من الشاطئ.

ولم يتمكن المسؤولون من التوصل إلى تفسير لهذه الظاهرة، لكن تاكاشي فوجيوكا، الباحث في معهد هاكوداته لأبحاث مصايد الأسماك، طرح عددًا من النظريات حول سبب الموت الجماعي للأسماك.

وقال إنهم ربما أصيبوا بالإرهاق بسبب نقص الأكسجين أثناء التنقل في المياه الضحلة، أو ربما دخلوا فجأة إلى المياه الباردة أثناء هجرتهم واستسلموا للصدمة.

وكانت السلطات اليابانية سجلت العديد من الحالات لظواهر مماثلة ظهرت في عدة أجزاء من الساحل الياباني، لكن هذه الظاهرة بالذات حدثت بعد ثلاثة أشهر فقط من بدء السلطات اليابانية في إطلاق المياه المشعة المعالجة مرة أخرى إلى البحر - وهي خطوة أثارت غضب جيرانها بما في ذلك الصين وكوريا الجنوبية.

وحظرت الصين، منذ ذلك الحين، المأكولات البحرية اليابانية وانتقدت البلاد ووصفتها بأنها "غير مسؤولة"، وكتبت صحيفة "جلوبال تايمز" الرائدة في الحزب الشيوعي الصيني أن ذلك قد يفتح أبواب الجحيم عليهم.

كما حاول المتظاهرون الكوريون الجنوبيون دخول السفارة اليابانية في سيول حاملين لافتات كتب عليها "البحر ليس سلة مهملات اليابان".

وقال السكان المحليون الذين يراقبون الخط الساحلي في هاكوداتي إنهم لم يروا شيئًا كهذا من قبل.

وعمل بعض السكان المحليين على جمع الأسماك لبيعها أو تناولها، مما دفع البلدة إلى إطلاق تحذيرات قوية بشأن تناول الأسماك في منشور نشرته على موقعها الإلكتروني.

وقال فوجيوكا إن الأسماك المتحللة يمكن أن تخفض مستويات الأكسجين في الماء وتؤثر على البيئة البحرية، واختتم كلامه قائلاً: "لا نعرف على وجه اليقين تحت أي ظروف نفقت هذه الأسماك، لذا لا أوصي بتناولها".

دُمرت محطة فوكوشيما للطاقة قبل أكثر عقد بعد أن دمر زلزال وتسونامي لاحق أنظمة التبريد في المحطة، مما تسبب في ذوبان ثلاثة مفاعلات.