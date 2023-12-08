الكابوريا بـ40 جنيهًا.. أسعار الأسماك اليوم الجمعة بأسواق الجملة

تشهد الأسماك ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار بأسواق الجملة، اليوم الجمعة، وذلك مقارنة بالأسابيع الماضية، إذ تتراوح أسعار الكابوريا من 40 لـ 210 جنيهات، والجمبري يصل لـ 490 جنيهًا للجامبو.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الأسماك اليوم الجمعة بأسواق الجملة.

أسعار الأسماك اليوم

البلطي:- من 58 لـ 73 جنيهًا.

بلطي أسواني:- من 20 لـ60 جنيهًا.

فليه بلطي:- من 40 لـ200 جنيه.

قشر بياض:- من 70 لـ100 جنيه.

بياض أملس بلدي:- من 60 لـ100 جنيه.

بياض أملس (خليجي- بحيرة ناصر- مزارع):- من 30 لـ50 جنيهًا.

قراميط وشيلان:- من 30 لـ 50 جنيهًا.

ثعابين:- من 50 لـ 250 جنيهًا.

مكرونة سويسي:- من 60 لـ 110 جنيهات.

مكرونة خليجي:- من 55 لـ 65 جنيهًا.

مكرونة مجمدة:- من 30 لـ 40 جنيهًا.

سبيط- كاليماري- سابيا:- من 180 لـ 320 جنيه.

قرش:- من 30 لـ 50 جنيهًا.

كابوريا:- من 40 لـ 210 جنيهات.

مرجان:- من 40 لـ 65 جنيهًا.

مرجان مجمد:- من 20 لـ 30 جنيهًا.

بربون:- من 45 لـ 80 جنيهًا.

بربون مجمد:- من 25 لـ 35 جنيهًا.

دنيس:- من 80 لـ 240 جنيهًا.

جمبري:- من 95 لـ 410 جنيهًا.

جمبري جامبو:- من 430 لـ 490 جنيهًا.

جمبري مجمد:- من 100 لـ 300 جنيه.

بوري:- من 70 لـ 120 جنيها.

شعور:- من 50 لـ 70 جنيهًا.

وقار:- من 75 لـ 125 جنيهًا.

قاروص:- من 60 لـ 100 جنيهًا.

سردين:- من 65 لـ 85 جنيهًا.

سردين مجمد:- من 35 لـ 75 جنيهًا.

ماكريل مجمد:- من 75 لـ 95 جنيهًا.