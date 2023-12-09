أوهموهم بتغيير العملات.. عصابة الاحتيال على المواطنين أمام المحكمة

أصدرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، قراراً بإحالة 3 متهمين إلى المحاكمة، لاحتيالهم على المواطنين، عبر إيهامهم بتغيير العملة.

بداية الواقعة حينما أبلغ طالب مقيم بمحافظة الجيزة بتعرفه على أحد الأشخاص، من خلال موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لرغبته فى شراء عُملة أجنبية خارج السوق المصرفية.

واتفق معه على التقابل بدائرة القسم، ولدى حضوره للمكان المتفق عليه حضر إليه شخصان يستقلان سيارة، وتحصلا منه على مبلغ مالي عملة محلية وإعطائه مظروفًا بداخله أوراق من عُمله أجنبية وانصرفا، وأثناء فحصه المبلغ المشار إليه تبين له أنه مقلد، وقام بالتخلص منه خشية المساءلة القانونية واتهمهما بالنصب عليه.





تم تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 3 أشخاص مقيمون بمحافظة القاهرة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم بدائرة قسم شرطة حلوان وبحوزتهم جزء من المبلغ المالي المستولى عليه وفيزا كارد.

كما قاموا بإنفاق باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية وكذا إيداع أحدهم جزءا من المبلغ المستولى عليه بحسابه البنكي.

واعترف أحدهم بتزوير العملات الأجنبية بمسكنه، وتم بإرشاده ضبط مبالغ مالية مقلدة، والأدوات والأجهزة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة- بندقية خرطوش، طبنجة صوت وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وقيد حديدي، وضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة مستأجرة، باستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين، واتهمهم بالنصب عليه.

ضبط 5 متهمين بينهم مندوب شركة لسرقتهم محل عمله بالجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات موسعة بنطاق مديرية أمن الجيزة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

وتمكن قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وبمشاركة مديرية أمن الجيزة والأجهزة الأمنية المعنية من ضبط 5 أشخاص لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل سيارة تابعة لإحدى الشركات.

اعترفوا بارتكاب الواقعة بإستخدام سيارة "مستأجرة" بتحريض من أحدهم "مندوب تحصيل الشركة" الذى استغل طبيعة عمله وعلمه بخط سير السيارة واتفق مع باقى المتهمين على ارتكاب الواقعة باستخدام مفتاح مصطنع.

وأرشدوا عن السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وجزء من متحصلات واقعة السرقة.