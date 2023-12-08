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الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

ضبط 27 طن سكر تمويني بكفر الدوار قبل تهريبهم للسوق السوداء

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر - مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال - وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة .

 

حيث قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمركز كفرالدوار، أسفرت عن ضبط 27 طن سكر تمويني قام أحد الأشخاص بتجميعهم بدون وجه حق لإعادة بيعهم في السوق السوداء لتحقيق أربارح غير مشروعة، تم التحفظ علي المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة ، وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق ، للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ، ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري ،والتدليس ولردع المخالفين.

الجريدة الورقية