انطلاق فعاليات مهرجان للرياضة للجميع "في حب مصر"

تحت رعاية وزير الشباب والرياضة..

نظم الاتحاد المصري العام للرياضة للجميع فعاليات اليوم الرياضي بنادي مدينة السادس من أكتوبر، تحت شعار "في حب مصر".

وشارك في المهرجان نحو ٥٠٠ مشارك ومشاركه من جميع الأعمار من أعضاء نادي 6 أكتوبر وأعضاء رياضيين من مختلف الهيئات الرياضية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن المهرجان يأتي ضمن سلسلة المهرجانات الرياضية التى يتم تنفيذها في مختلف الأندية ومراكز الشباب، فى ظل الدعم غير المسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وإيمانه الكامل بدور الرياضة الإيجابي فى رفع معدلات اللياقة البدنية، وتحقيق التوازن النفسي والوجداني، مشيراً إلى أن المهرجان يهدف إلى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، ونشر ثقافة الرياضة للجميع في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف صبحي أن المهرجان يتضمن العديد من الفعاليات الرياضية، مما يعكس حرص الوزارة علي تنظيم مهرجانات رياضية في جميع محافظات الجمهورية، بهدف تحفيز الشباب على ممارسة الرياضة وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، لافتاً أن الوزارة ستعمل على توفير كافة الدعم اللازم لنجاح هذه المهرجانات، حتى تحقق أهدافها المرجوة.

وضم المهرجان، برامج رياضية متنوعة تحت إشراف الاتحاد المصري للرياضة للجميع، وتعد البرامج الرياضية متنوعة ما بين ترويجية وبدنية إلى جانب رياضة اليوجا، وكذلك الألعاب الهوائية الإيقاعية بجميع الملاعب الرياضية وذلك بالتعاون مع المركز الثقافي الهندي ومتخصصي الرياضة الإيقاعية.

وحضر اللقاء من الدكتور عماد البناني رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري العام للرياضة للجميع، والدكتور سيد عيسي امين صندوق الاتحاد، كما حضر من وزارة الشباب والرياضة الدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية، ومن نادي اكتوبر الدكتور عبد اللطيف صبحي رئيس مجلس الإدارة، والدكتور هشام الجيوشي نائب رئيس مجلس ادارة النادي.