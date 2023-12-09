السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

استعدادات كنيسة البابا أثناسيوس بمناسبة "كيهك"

كنيسة البابا اثناسيوس
كنيسة البابا اثناسيوس

تستعد كنيسة السيدة العذراء والبابا أثناسيوس الرسولي بدار السلام التابعة لمطرانية الاقباط في المعادي، اليوم السبت، الفعاليات الروحية  للأقباط الأرثوذكس بدء "شهر كيهك" بالتزامن مع  فترة صوم الميلاد المجيد،  بدءًا من الساعة التاسعة مساءً. 

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كنيسة البابا أثناسيوس تستضيف فعاليات "تسبحة كيهك" غدًا

 

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انطلاق فعاليات مؤتمر الكنيسة الإنجيلية "معًا نحو السلام"


يشهد الفعاليات الآباء الكهنة واحبار الكنيسة ومن المقرر أن يتخلل اللقاء  الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة مزامير من الكتاب المقدس.


احتفل الاقباط في جميع الإيبارشيات المصرية  ببدء صوم الميلاد المجيد الاسبوع الماضي، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير.


عاشت الكنائس القبطية في ربوع مصر، الفترة الماضية، مناسبات متنوعة واقامت الفعاليات  الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.

الجريدة الورقية