كنيسة البابا أثناسيوس تستضيف فعاليات "تسبحة كيهك" غدًا

تستضيف كنيسة السيدة العذراء والبابا أثناسيوس الرسولي بدار السلام التابعة لمطرانية الاقباط في المعادي الفعاليات الرعوية بمناسبة "سهرة تسبحة كيهك" من خلال استضافة النشاط الروحي للأقباط الأرثوذكس بمناسبة نهضة صوم الميلاد المجيد، غداً السبت، بدءًا من الساعة التاسعة مساءً.





يترأس الفعاليات الآباء الكهنة واحبار الكنيسة ومن المقرر أن يتخلل اللقاء الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة مزامير من الكتاب المقدس.

احتفل الاقباط في جميع الإيبارشيات المصرية ببدء صوم الميلاد المجيد الاسبوع الماضي، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير.



وعاشت الكنائس القبطية في ربوع مصر، الفترة الماضية، مناسبات متنوعة واقامت الفعاليات الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.