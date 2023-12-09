رئيس جامعة أسيوط يوجه رسالة مجتمعية للمشاركة في انتخابات الرئاسة

وجه الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جماعه أسيوط، رسالة لكل أعضاء المجتمع الجامعي؛ وتأتي رسالة الدكتور أحمد المنشاوي في ظل إقامة الانتخابات الرئاسية في مصر، حيث يطالب جميع أعضاء المجتمع الجامعي بالمشاركة في هذه الانتخابات الهامة. تجرى الانتخابات على مدار ثلاثة أيام، بدءًا من صباح الغد، حيث يتم استقبال الأصوات من الساعة 9:00 صباحًا حتى 9:00 مساءً.

يشدد الدكتور أحمد المنشاوي على ضرورة التواصل المكثف مع المعارف والأصدقاء ودعوتهم للمشاركة في هذه الانتخابات والتصويت لصالح مصلحة الوطن. يعتبر المشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية أمرًا أساسيًا لتعزيز الاستقرار والنمو في البلاد.

وفي هذا السياق، يؤكد الدكتور المنشاوي على أن الانتخابات الرئاسية لها تأثير كبير على المستقبل والتطور السياسي والاقتصادي للبلاد، ومن ثم يشجع الجميع على المشاركة الفعالة في هذه العملية الديمقراطية.

ويؤكد الدكتور أحمد المنشاوي في رسالته والتي تحمل أهمية خاصة لسكان أسيوط علي الدور الفاعل للمجتمع الجامعي ككل يعتبر أمرًا هامًا في هذه الانتخابات، حيث يمثل المجتمع الجامعي الشباب المتعلم القادر على تحقيق التغيير الإيجابي مطالبا بتكثيف التواصل مع المعارف والاصدقاء ودعوتهم للمشاركه والادلاء بأصواتهم لصالح الوطن.

ويدعو الدكتور أحمد المنشاوي في رسالته الجميع إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتصويت بحرية ووعي لصالح الوطن ومستقبله. تقف هذه الرسالة كتذكير بأهمية المشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية كوسيلة لتعزيز الاستقرار والتطور في البلاد.