مجلس الشباب المصري يعلن آلية عمل غرفة عمليات مراقبة الانتخابات الرئاسية.. اليوم

ينظم مجلس الشباب المصري برئاسة الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم السبت 9 ديسمبر 2023 في تمام الساعة الرابعة عصرًا، بمقر الغرفة المركزية للبرنامج الوطني للرصد والمتابعة في شارع عبد المجيد الرمال بميدان باب اللوق بالقاهرة.

ويعلن مجلس الشباب المصري خلال المؤتمر عن آلية عمل البرنامج الوطني للرصد والمتابعة وخطوات عمل غرفة العمليات المركزية للانتخابات الرئاسية المصرية والمرصد الإعلامي لمتابعة الانتخابات الرئاسية.