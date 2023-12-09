انطلاق مؤتمر تحدى الاعاقة برعاية النقابة العامة للعلاج الطبيعى

انطلق اليوم السبت المؤتمر الدولي الخامس للعلاج الطبيعي والتأهيل تحدي الإعاقة برعاية النقابة العامة للعلاج الطبيعي وافتتح المؤتمر بكلمة للدكتور سامى عبد الصمد رئيس المؤتمر وتحدث عن ٢١ نوع من الاعاقة و دور المؤتمر فى الحديث عنهم من خلال المتخصصين.

هنأ الدكتور اشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الحضور بالمؤتمر وشدد على اهمية تقنين اعداد الخريجين من كليات العلاج الطبيعى والبالغ عددها ٦١ كلية فى مصر وتحدث عن معاصرته لكلية علاج طبيعى واحدة وحتى الان ورغم اهمية العلاج الطبيعى ضمن المنظومة الصحية ولكن لابد من تقنين الاعداد .



واشار حاتم الى سعى النقيب العام الى اصدار قانون للنقابة ووعد الدكتور اشرف حاتم على صدورة قريبا فور ارسالة من الحكومة مشيرا الى اهمية صدور قانون مزاولة مهنة القطاع الصحى .



وقالت الدكتورة اميرة التهامى رئيس لجنة التعليم الطبي بالمجلس الاعلى للجامعات ان هناك جناح اكاديمى واخر مهنى خاص بالمهنة وتم مؤخرا تطوير من الناحية المهنية من خلال زيادة عدد ساعات الدراسة ليتناسب مع اسواق العمل فى الخارج اما من الناحية الاكاديمية فتم تطوير الدراسات العليا من ناحية التخصص العام والتخصص الدقيق ونحتاج الى تطبيقه اثناء البكالريوس من خلال تعديل لوائح الجامعات كما اضفنا جزء خاص بالاجهزة التعويضية و نظام ot لانه جزء مهم للعلاج الطبيعى.