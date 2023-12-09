أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم السبت

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية .. حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف العملات العربية والاجنبية اليوم السبت في البنوك وذلك في ضوء الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم نتيجة الصراعات الدولية والتي تؤثر على أسعارها.

وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف العملات العربية والاجنبية اليوم:

سجل سعر الدولار نحو 30.83 للشراء و30.96 للبيع

وصل سعر الجنيه الإسترليني 38.75 جنيهًا للشراء، و 38.87 للبيع

وبلغ سعر الريال السعودي نحو 8.22 جنيهًا للشراء، و 8.24 للبيع

وسجل سعر الدينار الكويتي 99.98 جنيهًا للشراء، و 100.32 للبيع

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 8.39 جنيهًا للشراء، و 8.42 للبيع

وسجل سعر اليورو نحو 33.19 جنيهًا للشراء، و 33.30 للبيع