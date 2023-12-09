السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم السبت

العملات العربية والأجنبية
العملات العربية والأجنبية

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية .. حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف العملات العربية والاجنبية اليوم السبت في البنوك وذلك في ضوء الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم نتيجة الصراعات الدولية والتي تؤثر على أسعارها.

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أسعار العملات بنهاية تعاملات اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصري

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سقوط عصابة العملات الأجنبية غسلوا 15 مليون جنيه

وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف العملات العربية والاجنبية اليوم:

سجل سعر الدولار نحو 30.83 للشراء و30.96 للبيع

وصل سعر الجنيه الإسترليني 38.75 جنيهًا للشراء، و 38.87 للبيع

وبلغ سعر الريال السعودي نحو 8.22 جنيهًا للشراء، و 8.24 للبيع

وسجل سعر الدينار الكويتي 99.98 جنيهًا للشراء، و 100.32 للبيع

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 8.39 جنيهًا للشراء، و 8.42 للبيع 

وسجل سعر اليورو نحو 33.19 جنيهًا للشراء، و 33.30 للبيع

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