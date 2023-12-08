سقوط عصابة العملات الأجنبية غسلوا 15 مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص) لقيامهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء.

وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق: (تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التي قاموا بها بمبلغ (15 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.