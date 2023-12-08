أسعار العملات بنهاية تعاملات اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار.. حافظت لوحات المواقع الإلكترونية للبنوك المصرية، على أسعار العملات، اليوم الجمعة، مقابل نظيرهم الجنيه المصري، بنفس المستويات التي عرضتها البنوك العاملة في السوق المحلية داخل فروعها ومواقعها الإلكترونية، أمس الخميس، بسبب الإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري في يومي الجمعة والسبت.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار خلال نهاية تعاملات اليوم الجمعة، في البنوك المصرية والشركات المصرفية، وجاءت الاسعار على النحو الآتي:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري:

الدولار

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 33.19 جنيه للشراء، و 33.30 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.75 جنيه للشراء، و 38.87 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.98 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب اخر التعاملات على لمتوسط أسعاء العملات اليوم في مصر.

سعر الدولار في البنوك المصرية:

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفقًا لآخر تحديث على أسعار العملات في السوق المصرية.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك الإسكندرية: 8.17جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفقًا لآخر تحديث

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك الإسكندرية: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.40 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفقًا لآخر تحديث على أسعار العملات في السوق المصرية.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.07 جنيه للشراء، و 33.29 للبيع.

بنك مصر: 33.07 جنيه للشراء، و 33.26 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 33.17جنيه للشراء، و 33.38 للبيع.

بنك الإسكندرية: 33.18 جنيه للشراء، و 33.33 للبيع وفقًا لآخر تحديث على أسعار العملات في السوق المصرية.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك الإسكندرية: 99.05 جنيه للشراء، و 100.08 للبيع.

بنك مصر: 99.72 جنيه للشراء، و 100.08 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 95.63جنيه للشراء، و 100.51للبيع.

بنك الإسكندرية: 99.95 جنيه للشراء، و 100.37 للبيع، وفقًا لآخر تحديث على أسعار العملات في مصر

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.57 جنيه للشراء، و 38.84 للبيع.

بنك مصر: 38.57 جنيه للشراء، و 38.84 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 38.68 جنيه للشراء، و 38.98 للبيع.

بنك الإسكندرية: 38.70 جنيه للشراء، و 38.88 للبيع، وفقًا لآخر تحديث على أسعار