السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وصول القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية بالمحافظات وجاري تسليمهم أوراق الاقتراع

المستشار أحمد بنداري
المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للوطنية للانتخابات

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية في المحافظات المختلفة للجمهورية، قد وصلوا جميعهم إلى مقارهم الانتخابية.

وصول القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية بالمحافظات

 

أشار إلى أنه يجري حاليًا تسليمهم أوراق العملية الانتخابية من جانب رؤساء المحاكم الابتدائية بالمحافظات.

 جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به اليوم المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.

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