باحث: مشاهد الأسرى الفلسطينيين فضيحة متكاملة (شاهد)

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور باحث في الشؤون الإسرائيلية، إنّ مشاهد الأسرى الفلسطينيين العراة فضيحة متكاملة، مشيرًا إلى أن دولة الاحتلال كررت نفس الأمر قبل ذلك وزعمت أنهم من أفراد المقاومة، إلا أن كذبها تم فضحه وظهر أن بعض الأسرى كانوا من الأكاديميين.

جيش الاحتلال

وأضاف "أنور"، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ المتحدث باسم جيش الاحتلال اعترف منذ قليل بأنه جرى اقتياد مَن هُم في سن التجنيد للتحقيق معهم، مشددًا على أن سياقات الأسر غير منطقية وبخاصة أن بعض الأسرى من الجانب الفلسطيني معروفين على نطاق واسع.

اقتحام مدارس الأونروا

وتابع الباحث في الشؤون الإسرائيلية: “جيش الاحتلال اقتحم مدارس الأونروا واعتقلوا مَن هم في سن يصلح للقتال وادعوا أنهم مقاومون واشتبكوا معهم ثم استسلموا وتم فضح الأمر والكشف عن أن من بينهم أكاديميون”.

وواصل: “هناك حالة عدم ثقة في إسرائيل بعدما قتلت نيران صديقة الكثير من جنود الاحتلال، كما سقط المزيد من القتلى في الحرب، وهناك مشكلة عدم الاكتراث لمصير الأسرى والمحتجزين وهو ما يضغط على الحكومة الإسرائيلية”.

