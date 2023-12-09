نقل 40 جنديا مصابا خلال الـ24 ساعة الأخيرة من غزة إلى مستشفى في بئر السبع

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت، بأنه خلال الـ24 ساعة الماضية، نقلت الطواقم الطبية العسكرية 40 جنديا مصابا إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، 10 منهم في حالة خطيرة، وفق روسيا اليوم.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي الإسرائيلية مقطع فيديو تظهر فيه مروحية إسرائيلية تابعة للجيش، قائلين إنها مروحية "ياصور" التابعة لوحدات الإنقاذ والإسعاف كانت تجلي الجرحى والقتلى من جنود الجيش إثر الاشتباكات مع المقاومة في مستشفى "أسوتا" في مدينة أسدود.