مقتل ابن شقيقة عضو مجلس الحرب الإسرائيلي غادي آيزنكوت في قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بمقتل الضابط ماؤر كوهين في معارك غزة، ابن شقيقة عضو مجلس الحرب غادي آيزنكوت، الذي قتل ابنه أمس في منطقة شمال غزة، وفق روسيا اليوم.

وقالت وسائل الإعلام: "قتل اليوم ماؤر مئير كوهين، وهو جندي في الخدمة النظامية، خلال القتال في غزة. كوهين هو نجل شارون آيزنكوت، شقيقة غادي آيزنكوت، الذي قُتل ابنه غال آيزنكوت الليلة الماضية في غزة".

وأشارت المصادر الإسرائيلية، إلى أن ملابسات وفاته لم تنشر بعد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل الابن الأصغر لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق وعضو مجلس الحرب غادي آيزنكوت، في المعارك الجارية شمال قطاع غزة.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إلى أن غال آيزنكوت، وهو جندي مشاة في اللواء 551 احتياط، كان يقوم بعملية بحث مع رفاقه على مشارف جباليا عندما انفجرت عبوة ناسفة كبيرة بهم.

وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أصيب اثنان من جنود الاحتياط، جندي ومسعف من الكتيبة 53 بجروح خطيرة، وأصيب ضابط قتالي من دورية ناحال بجروح خطيرة.