غلق جميع الطرق المؤدية لمرسى علم لليوم الثالث على التوالي

لليوم الثالث على التوالى، واصلت محافظة البحر الأحمر، إغلاق الطرق المؤدية لمدينة مرسى علم جنوب المحافظة، نتيجة سقوط أمطار شديدة وصلت إلى حد السيول بعدة مناطق خارج وداخل المدينة.

ونتيجة لحالة الطقس السيئ، قد أعلن مركز الأزمات فى البحر الأحمر، غلق طريق إدفو - مرسى علم، وطريق القصير- مرسى علم، وطريق الشلاتين-مرسى علم، وناشد البيان قائدى المركبات توخى الحيطة والحذر.

محافظ البحر الأحمر فتح جزئى لطريق مرسى علم الشلاتين

وأعلن محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفى، فتح جزئى لطريق مرسى علم الشلاتين ومرسى علم القصير، فيما لا يزال إغلاق طريق مرسى علم إدفو مستمرًا بسبب السيول التى ضربتها يوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023، مشيرًا إلى أن العمل يجرى على قدم وساق بين هيئة الطرق والكبارى والوحدة المحلية لمدينة مرسى علم، لإعادة إصلاح الطريق.

وأكد محافظ البحر الأحمر، أنه من المتوقع أن يتم الإنتهاء من الأعمال بالطريق اليوم الخميس، ويتم فتحه مرة أخرى أمام قائدى السيارات.

السيول تقطع طريق مرسى علم

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للطرق والكباري، كانت قد أعلنت أن السيول تسببت فى قطع طريق "مرسى علم - ادفو" عند الكيلو 35، والكيلو 55 اتجاه إدفو، بالإضافة إلى قطع فى طريق "مرسى علم - برنيس" عند الكيلو 70 أبو غصون جنوب مرسى علم.



