اقتران القمر مع الزهرة والسبيكا في مشهد بديع .. الليلة

قال الدكتور أشرف تادروس، رئيس المعهد القومي للبحـوث الفلكية والجيـوفيـزيقية السابق، إن سماء مصر والعالم تشهد ظاهرتين فلكيتين الليلة وهي اقتران القمر مع النجم سبيكا، واقتران القمر مع كوكب الزهرة والي ليس لها أي تأثير على الإنسان.

وأضاف تادروس عبر صفحته على مواقع التواصل الإجتماعي"الفيس بوك"، أن اقتران القمر مع النجم سبيكا " السماك الاعزل أو السنبلة"ألمع نجم في برج العذراء) ، ويمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة بغضون الـ 2:50 صباحا تقريبًا.

وذكر، في هذه الظاهرة يختفي المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس أن نجم هو نجم من النجوم المتغيرة يبلغ حجمه 8 مرات تقريبا مثل حجم الشمس ، وتقدر كتلته بـ 11 مرة تقريبا مثل كتلة الشمس ، ولمعانه 13.5 مرة مثل لمعان الشمس ، ويبعد عن الأرض بحوالي 260 سنة ضوئية .

كما أوضح هناك اقتران القمر مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) في ذلك اليوم ليشرق في الـ 3:30 صباحًا مقترنًا مع القمر حيث نراهما متجاوران في السماء ، ويظلا مرئيان إلى أن يختفيا من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

وتابع، ليس هناك علاقة بين حركة الاجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض فهذا ليس من الفلك بل من التنجيم ، فهو من الأمور الزائفة المتعلقة بالعرافة والغيبيات مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه فلو كان التنجيم علما لكنا نحن الفلكيين أولى الناس بدراسته.



وأفاد، ليس هناك علاقة بين اصطفاف واقترانات الكواكب في السماء وحدوث الزلازل على الأرض ، فلو كان ذلك صحيحا لتم اكتشافه من قبل الفلكيين منذ مئات السنين ، فمشاهدة الظواهر الفلكية ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء، وأن الظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض ، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلي الشمس عموما بالعين المجردة يضر العين كثيرًا.