الصين تساعد في إطلاق القمر الصناعي مصري مسرات-2

أشاد رئيس وكالة الفضاء المصرية بالتعاون مع الصين في مجال تكنولوجيا الفضاء، بعد إطلاق قمر صناعي للاستشعار عن بعد يوم الاثنين إلى المدار من مركز إطلاق في شمال غرب الصين.

في مقابلة مع شبكة تلفزيون الصين العالمية (CGTN)، قال شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية (EgSA) ، إن الصين ساعدت مصر على أن تصبح رائدة إفريقيا في مجال الفضاء ، حيث يمثل الإطلاق تطورا مهما للقارة الأفريقية ككل.\



القمر الصناعي ميسرات-2

سيتم استخدام القمر الصناعي MISRAT-2 ، الذي تم إطلاقه بواسطة صاروخ حامل Long March-2C في الساعة 12:10 (بتوقيت بكين) ، في مجالات مثل الزراعة والحفاظ على المياه.

قال صدقي: "باستخدام القمر الصناعي ، يمكننا مراقبة التنمية الحضرية ، و يمكننا تحديد التغيرات في مستوى المياه في النهر ، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة لنا، يمكننا مراقبة الزراعة، و يمكننا تحديد توزيع المحاصيل في جميع أنحاء البلاد "

رائد أفريقي

وأضاف صدقي أن القمر الصناعي سيكون مفيدا أيضا لدول أفريقية أخرى.

وأشار صدقي: "إن دقة هذا القمر الصناعي عالية جدا مقارنة بالأقمار الصناعية المدنية السابقة التي كانت لدينا، لذا فإن وجود دقة مترين سيخدم قطاعا أوسع من المصالح لمختلف الكيانات الحكومية وللمستخدمين المختلفين لصور الأقمار الصناعية."

ولفت رئيس وكالة الفضاء إن نقل المعرفة من الصين لن يفيد مصر فحسب، بل بقية القارة.

التعاون المستقبلي

وأضاف صدقي أن مصر تأمل في تعميق التعاون واستكشاف مشاريع الأقمار الصناعية المستقبلية مع الصين.

وقال صدقي: "إن نقل المعرفة الذي رأيناه من الجانب الصيني رائع حقا ، ونحن نقدر ذلك كثيرا نحن نعتبر هذا المشروع بداية للتعاون مع الصين ، ونتطلع إلى تعميق هذا التعاون لصالح كلا البلدين الصين ومصر".