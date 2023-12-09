السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

النصر يطارد الهلال في الدوري السعودي روشن

النصر السعودي
النصر السعودي

جاء الفوز الكبير لفريق النصر السعودي على الرياض 4 - 1 أمس " الجمعة" ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي، ليؤكد تصميم العالمي على منافسة الزعيم المتصدر الهلال حتى النهاية.

ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 34 نقطة، ويأمل في تعويض خسارته على يد غريمه الهلال بثلاثية نظيفة في قمة الجولة 15.

بينما يأتي الرياض في المركز الـ13 بجدول الترتيب برصيد 16 نقطة، ويأمل في مواصلة سلسلة اللا هزيمة للمباراة الرابعة على التوالي.

سجل أهداف النصر كل من كريستيانو رونالدو في الدقيقة 31، وأوتافيو في الدقيقة 45+3، وأندرسون تاليسكا في الدقيقة 67 و88 من عمر اللقاء، وسجل هدف الرياض أندرى جراى.

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