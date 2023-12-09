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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اتحاد جدة يتلقى ضربة موجعة قبل كأس العالم للأندية

اتحاد جدة
اتحاد جدة

تلقى اتحاد جدة السعودي ضربة موجعة وقوية قبل انطلاق كأس العالم للأندية، والمقرر انطلاقها الأسبوع الجاري بالمملكة العربية السعودية.
 

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اتحاد جدة يُثير قلق جماهيره قبل كأس العالم للأندية

وكشف اتحاد جدة السعودي، اليوم الجمعة، عن تعرض مدافعه لويز فيليبي لإصابة، مما يجعله يغيب عن المباريات لستة أسابيع مقبلة.
وتأكد غياب فيليبي عن بطولة كأس العالم للأندية، حيث يواجه فريقه الاتحاد نظيره أوكلاند سيتي في أول مواجهات المسابقة.
وأكد اتحاد جدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، عن أن الفحوصات الطبية التي أحراها لويز كشفت عن إصابة اللاعب بتمزق عضلي، مما يجعله يحتاج لعلاج تأهيلي لمدة 6 أسابيع.
جاءت إصابة لويز خلال مباراة فريقه الاتحاد أمام ضمك، في المباراة التي خسرها العميد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الدوري السعودي الممتاز.
ومن المقرر أن يواجه اتحاد جدة نظيره أوكلاند سيتي في الثامنة من مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات كأس العالم للأندية، ويلتقي الفائز بهذه المباراة بالأهلي المصري في الدور ربع النهائي من البطولة ذاتها.

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