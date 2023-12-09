اتحاد جدة يُثير قلق جماهيره قبل كأس العالم للأندية

أثار اتحاد جدة قلق جماهيره بعد الخسارة من ضمك بنتيجة 3/1، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للموسم الجاري، على الرغم من التعاقد مع مدير فني كبير من أجل تصحيح مسار الفريق والمنافسة بقوة على الألقاب المحلية والقارية.



وكانت إدارة اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي قد تعاقدت مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو دانيال جاياردو، والذي يمتلك سيرة ذاتية قوية للغاية، خلفًا للبرتغالي نونو سانتو، والذي رحل بسبب سوء النتائج.

جماهير اتحاد جدة تخشى السقوط في كأس العالم للأندية

سادت حالة من التشاؤم وسط جماهير اتحاد جدة عقب الهزيمة من ضمك بثلاثية، في المباراة التي أقيمت أول أمس الخميس.

جاءت حالة التشاؤم التي تسيطر على عشاق العميد بسبب المستوى الفني السيء الذي ظهر عليه اللاعبين خلال موقعة ضمك، خاصة وأن الفريق مُقبل على بطولة صعبة، حيث يأمل جماهيره في المنافسة بقوة عليه، بعد الصفقات القوية التي قامت الإدارة بضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية وعلى رأس هذه الصفقات المهاجم الفرنسي كريم بنزيما والثنائي نجولو كانتي والبرازيلي فابينيو.

وتُدرك جماهير الاتحاد أن مواجهة أوكلاند سيتي والمقرر لعبها في الثلاثاء المقبل سهلة نسبيًا، لكنهم قلقون من مباراة الأهلي المصري، والذي يبحث دائمًا عن الانتصارات.

قلق جماهير الاتحاد من تكرار سيناريو الهلال أمام الأهلي

يسود القلق لدي جماهير اتحاد جدة من تكرار سيناريو مواجهة الهلال أمام الأهلي المصري، في المواجهة المحتملة بالدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر لها الجمعة المقبل.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الهلال بنتيجة كبيرة 4/0، خلال النسخة قبل الماضية من بطولة كأس العالم للأندية.