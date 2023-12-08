النصر يتقدم على الرياض بثنائية رونالدو وأوتافيو في الشوط الأول

أنهى فريق النصر الشوط الأول متقدمًا على الرياض بثنائية دون رد على الرياض في المباراة الجارية الآن على ملعب الأول بارك بتمام الساعة الثامنة ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

جاء هدف تقدم النصر في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول، بصناعة النجم السنغال ساديو ماني الذي أرسل كرة عرضية لم تجد غير أقدام رونالدو الهارب من الرقابة ويضعها بباطن القدم بطريقة برائعة معلنًا عن تقدم العالمي.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع سجل النجم أوتافيو الهدف الثاني للنصر لينتهي نصف اللقاء الأول بثنائية دون رد للعالمي.

بدأ النصر المباراة بتشكيل مكون من "

حارس المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: أيمن يحيى – عبد الإله العمري – إيمريك لابورت – سلطان الغنام

الوسط: كارسيلو بروزوفيش – اوتافيو – عبد الرحمن غريب – أندرسون تاليسكا - ساديو ماني

الهجوم: كريستيانو رونالدو

يحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 34 نقطة، بفارق 10 نقاط عن الهلال المتصدر بـ44 نقطة، في حين يتواجد فريق الرياض بالمركز الـ14 برصيد 16 نقطة.