حسام موافي يطالب متابعي أحداث فلسطين بالحذر من مادة خطيرة يفرزها الجسم

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، تفاصيل أثر الاكتئاب على الحالة النفسية.

وقال خلال تقديمه برنامج ربي زدني علمًا، المذاع على قناة صدى البلد، إن الاكتئاب بالتأكيد يؤثر على الصحة بشكل كبير؛ معلقا مراحل الغضب تبدأ بـ “التكشير” وهذا أمر محرم بدليل قول الله تعالى الذي نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم “عبس وتولى، أن جاءه الأعمى”.

ونوه إلى أن الابتسامة نعمة من الله، لأن الغضب يفرز مواد خطيرة ترفع الضغط وتهلك الشرايين والشعب الهوائية والحالة المزاجية.

وأكد أننا في ظروف، خاصة قضية فلسطين، تجعلنا نغضب، لكن علينا بالدعاء لتكون نهاية إسرائيل وهذا من باب الثقة في الله تعالى، مستشهدا بقصة سيدنا موسى عليه السلام مع بني إسرائيل وحادث البقرة، معللا: “أسوأ أخلاق في البشر هم اليهود الصهاينة”.

وشدد موافي على أن الشخص الرياضي دائمًا سعيد بسبب مادة “إندورفين” المسئول عن ضبط الحالة المزاجية، وهذا هو الفرق بين السعادة والغضب، مستكملا: سأستضيف قريبا أخصائي طب نفسي للتعريف بطرق مجابهة الغضب، لافتًا إلى أن أنواع الغضب متعددة منها المتكرر وهذا أخطرهم.