الجمعة 08 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

حسام موافي يطالب متابعي أحداث فلسطين بالحذر من مادة خطيرة يفرزها الجسم

الدكتور حسام موافي،
الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، تفاصيل أثر الاكتئاب على الحالة النفسية.

وقال خلال تقديمه برنامج ربي زدني علمًا، المذاع على قناة صدى البلد، إن الاكتئاب بالتأكيد يؤثر على الصحة بشكل كبير؛ معلقا مراحل الغضب تبدأ بـ “التكشير” وهذا أمر محرم بدليل قول الله تعالى الذي نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم “عبس وتولى، أن جاءه الأعمى”.

txt

حسام موافي لأهل فلسطين: "التمسك بالإيمان يحقق النصر اليقين"

txt

الدكتور حسام موافي: "تناول الوجبات السريعة يؤدى إلى السمنة"

 ونوه إلى أن الابتسامة نعمة من الله، لأن الغضب يفرز مواد خطيرة ترفع الضغط وتهلك الشرايين والشعب الهوائية والحالة المزاجية.

وأكد أننا في ظروف، خاصة قضية فلسطين، تجعلنا نغضب، لكن علينا بالدعاء لتكون نهاية إسرائيل وهذا من باب الثقة في الله تعالى، مستشهدا بقصة سيدنا موسى عليه السلام مع بني إسرائيل وحادث البقرة، معللا: “أسوأ أخلاق في البشر هم اليهود الصهاينة”.

وشدد موافي على أن الشخص الرياضي دائمًا سعيد بسبب مادة “إندورفين” المسئول عن ضبط الحالة المزاجية، وهذا هو الفرق بين السعادة والغضب، مستكملا: سأستضيف قريبا أخصائي طب نفسي للتعريف بطرق مجابهة الغضب، لافتًا إلى أن أنواع الغضب متعددة منها المتكرر وهذا أخطرهم.

مواد متعلقة

منظمة الصحة العالمية: غزة لا يمكنها تحمل خسارة سرير مستشفى واحد

ماجد عبد الفتاح: 70 دولة تؤيد القرار العربي لوقف إطلاق النار الفوري في غزة

مندوب فلسطين: الاحتلال ينشئ مناطق آمنة وهمية في غزة

لقطات تُظهر نقل جيش الاحتلال مجموعة من الأسرى الفلسطينيين من غزة وهم في وضع مزرٍ (شاهد)

البرلمان العربي يشيد بتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة لأجل غزة

جرائم مفزعة للاحتلال في مدارس النازحين بقطاع غزة

أونروا تكشف نسبة مفزعة لعدد النازحين في غزة

الاحتلال يقصف مدرسة تؤوي نازحين في غزة بقنابل فسفورية ودخان (فيديو)
الجريدة الورقية