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حسام موافي لأهل فلسطين: التمسك بالإيمان يحقق النصر اليقين

الدكتور حسام موافي،
الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني

انتقد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، خلال برنامجه اليوم الجمعة حقوق الإنسان فى العالم والتعامل بازدواجية مع أهل غزة معقبًا: “العالم في حالة صمت، بتوع حقوق الإنسان اللي ناصحين يفتشوا عندنا في السجون، انتو مش شافين اللي بيحصل قدامكم في غزة”

ووجه حسام موافي خلال تقديمه برنامج ربي زدني علمًا، المذاع على قناة صدى البلد، حديثه لأهل وسكان فلسطين، قائلًا: “عايز أفكر كل فلسطيني بغزوة بدر الكبرى، حيث كان المسلمين قلة أمام أضعاف من المشركين، ولكن الله أمد المسلمين بالملائكة وحقق المسلمين النصر”.

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وطالب موافي الفلسطينيين بالرجوع إلى التاريخ وقراءة المعارك التي خاضها المسلمين ضد اليهود، حيث كان النصر حليف المسلمين في كل معركة، مضيفًا: “وكم من فئة قليلة هزمت فئة كثيرة”.

وأكمل: الله وعدنا بالنصر على اليهود، ونحن ندعو الله لكم في كل وقت بالانتصار، لأن النصر حليف المسلمين كما وعدنا الله عز وجل.

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