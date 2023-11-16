الدكتور حسام موافي : تناول الوجبات السريعة يؤدى الى السمنة

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، ندوة حول روشتة الوقاية من إدمان الوجبات السريعة، التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب، واستضافت خلالها الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بطب القصر العيني.

حضر الندوة الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عرفه صبري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وذلك اليوم الخميس بقاعة المؤتمرات الكبرى.

رحَّب الدكتور ياسر مجدي حتاته بالدكتور حسام موافي الذي قدم إسهامات جليلة في مجال الطب، وقام بتأسيس طب الحالات الحرجة في مصر، وقدم العديد من البحوث المنشوره في المجلات المصرية والعالمية.

وأشار إلى أن الدكتور حسام موافي يمتلك أسلوبًا فريدًا في إلقاء المحاضرات، حيث تتلمذ على يديه العديد من الطلاب في مصر والشرق الأوسط.

ووجه الطلاب بضرورة الحرص على الاستماع لمحاضراته والتعلم منه ومواصلة العمل والجد والاجتهاد في التحصيل الدراسي ليكونوا أفرادًا نافعين لمجتمعهم في المستقبل.

من جانبه أوضح الدكتور محمد فاروق الخبيري أن الدكتور حسام موافي يعد امتدادًا لعلماء أثروا في الحياة الإنسانية أمثال الشيخ الشعراوي، ومصطفى محمود وغيرهم من العلماء، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على استضافة الشخصيات المؤثرة في مختلف المجالات، للعمل على بناء عقول الطلاب، وثقل تكوينهم المعرفي بشكل جيد.

وتناول الدكتور حسام موافي الحديث حول أضرار التدخين والتي تسبب مضاعفات صحية خطيرة، مشددًا على ضرورة التوقف عنه فورًا، حيث يعد نوعًا من أنواع الإدمان، ودعا إلى ضرورة الحفاظ على العقل والدين والصحة.

الوجبات السرريعة والسمنة

ووجه الطلاب بضرورة عدم تناول الوجبات السريعة خارج المنزل، حيث تسبب السمنة، التي تؤدي بدورها إلى أمراض ومخاطر صحية جسيمة.

ودعا الطلاب إلى تدبر آيات القرآن الكريم التي تدعوا للحفاظ على الإنسان وتحثه على ترك المنكرات وتضع له نظامًا لكل حياته.

ووجه بضرورة ممارسة الرياضة بشكل منتظم، حيث تساعد على حرق السعرات الحرارية والدهون الناتجة عن تناول الأطعمة غير الصحية.

واستمع للتساؤلات المطروحة وقام بالرد عليها، وفي نهاية الندوة قدَّم الدكتور ياسر مجدي حتاته درع الجامعة للدكتور حسام موافي تقديرًا لجهوده المتميزة.

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