معتمد جمال يعلن قائمة الزمالك لمباراة ساجرادا في الكونفيدرالية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، القائمة التي ستخوض مباراة ساجرادا الأنجولي، المقرر لها في السادسة مساء غدٍ السبت، باستاد السلام في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تضم قائمة الزمالك لمباراة ساجرادا كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبدالرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبدالغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبدالله جمعة.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم "أوباما".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

يدخل فريق الزمالك المباراة متربعًا على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بعد تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في أول جولتين، بينما يحتل ساجرادا المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف فقط عن أبو سليم، الذي يحتل المركز الثاني بنفس رصيد النقاط.

موعد مباراة الزمالك وساجرادا والقناة الناقلة:

ستنطلق مباراة الزمالك ضد ساجرادا في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة بي إن سبورت الرياضية الحاصلة على حقوق بث مباريات الكونفيدرالية هذا الموسم.