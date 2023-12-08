قناة الزمالك تبث مباراة الأبيض أمام الأهلي في بطولة الجمهورية 2005

يلتقي الزمالك لمواليد 2005 مع أمام الأهلي اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة الجمهورية.





وأعلنت قناة الزمالك بث مباراة الأبيض لمواليد 2005 أمام الأهلي، مثلما قامت ببث مباراة الزمالك لمواليد 2003 أمام المارد الأحمر.



وكان الزمالك 2005 فاز على نظيره المقاولون العرب بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الثالثة عشر من بطولة الجمهورية للناشئين.



ويقود الزمالك لمواليد 2005 محمد عبدالله مديراً فنياً، ومحروس السيد ومحمود نبيل محمود مدربين مساعدين، ومحمد عبدالجواد مدرباً لحراس المرمى، وخالد عمران إدارياً، وياسين السيد للعلاج الطبيعي، ومحمد سيد عاملاً للمهمات.

وفاز الزمالك لمواليد ٢٠٠٣ أمام الأهلي بهدف مقابل هدفين، في لقاء قمة دوري الجمهورية للشباب، الذي جمع بين الفريقين على ملعب الزمالك بميت عقبة، ضمن منافسات الجولة ١٤ من البطولة.

سجل الزمالك هدفيه خلال الشوط الأول، وأهدر ميدو نبيل ركلة جزاء للأهلي، وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني قلص إبراهيم عبد الحكيم الفارق للأهلي بهدف من ركلة جزاء ثانية.



