حزب الله يقهر إسرائيل بقصف صاروخي مرعب.. شاهد

عرض"حزب الله" اللبناني مشاهد من استهدافه لعدد من المواقع التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

وأعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الجمعة، استهداف مواقع إسرائيلية عدة بحذاء الجنوب اللبناني، مؤكدًا تحقيق إصابات مباشرة.

وأعلن "حزب الله" اللبناني، ومساء أمس الخميس، عن قتل جنديين إسرائيليين عقب استهدافهما من قبل مقاتلي الحزب بالصواريخ الموجهة جنوبي البلاد، مؤكدًا استهداف مواقع إسرائيلية عدة وتجمعات للجنود جنوبي البلاد، مؤكدًا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وأشار إلى استهداف عدد من المواقع والتجمعات العسكرية الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية منذ ليل الأربعاء وحتى فجر يوم الخميس، مؤكدًا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

نتنياهو يحذر حزب الله:

أكد رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه إذا شن حزب الله حربًا شاملة فإنه سيحول بيروت وجنوب لبنان إلى غزة وخان يونس، وفقًا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.

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