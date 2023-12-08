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الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

القسام تنشر أسماء 8 شهداء وتؤكد أفشلنا سعي إسرائيل لاقتحام مخيم جباليا

كتائب القسام
كتائب القسام

قالت كتائب القسام، إن مجاهديها يطلقون النار من الرشاشات الثقيلة  نحو الاحتلال شمال قطاع غزة.

أوضحت عبر حسابها منذ قليل : "أفشلنا سعي الاحتلال لاقتحام عمق مخيم جباليا ودمرنا عددا كبيرا من آلياته عند تخومه".

 

وأشارت إلى أن " الاحتلال قصف مجموعة من النازحين قرب مدرسة أحمد نمر في خانيونس".

 

أعلنت كتائب القسام أسماء شهداء منزل عائلة أبو مصطفى:

1. داليا محمد عبد ربه ابو مصطفى

2. محمد عبد ربه ابو مصطفى

3. محمد باسم ابو مصطفى

4. لؤي باسم ابو مصطفى

5. رشا عبدالله خليل فتيحة

 

أسماء شهداء استهداف منزل عائلة ابو جلالة في المشروع غرب خانيونس:

1. زينب محمد عبد القادر الثامنة

2. رهف عماد فتحي عز الدين

3. عمر فوزي عبد الرحمن اسليم

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