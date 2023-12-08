الباتروس للفنادق تستضيف زيارة تعريفية لـ ٢٥٠ شركة سياحة من السوق الالمانى بالتعاون مع شركة alltours
أستقبلت اليوم مدينة نيفرلاند بالغردقة أكبر زيارة تعريفية ل ٢٥٠ شركة سياحة المانية بالتعاون مع شركة alltours وقد صرح كامل أبو علي رئيس مجلس ادارة مجموعة “بيك الباتروس” للفنادق والمنتجعات السياحية علي الاهتمام باستضافة أكبر ممثلي الشركات السياحية من كل أسواق السياحة العالمية حيث إن المانيا من أهم الأسواق المصدرة للسياحة للبحر الأحمر مضيفا أن هذه الجولة التعريفية تجعل الشركات السياحية تتعرف عن قرب على المنتج السياحي المصري وتزيد من العلاقات الودية المميزة بين الشركات السياحية ومنتجعات بيك الباتروس مما يعود بالإيجاب على السياحة المصرية في السنوات القادمة ..
وقد عبرت الضيوف شركات السياحة الالمانية عن امتنانها بحسن الاستقبال داخل منتجع نيفرلاند وعلى احترافية العمل الواضحة فى تعاون المصريين والالمان لاخراج الحدث بما يليق مع صورة المقصد السياحي المصرى وعبروا ايضا عن انبهارهم بمدينة نيفرلاند الترفيهية المائية العالمية التى تحتفل بالتزامن بالعيد السنوى الأول لافتتاحها فى ديسمبر الماضى ..