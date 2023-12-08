الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار الذرة اليوم الجمعة في الأسواق المحلية والعالمية

الذرة الصفراء
الذرة الصفراء

سعر الذرة الصفراء.. استمر سعر طن الذرة الصفراخ خلال تعاملات اليوم الجمعة في الاسواص المحلية ولدى تجار الجملة، استقرارًا، في معظم أنواعها المختلفة، لليوم الرابع تواليًا، لدى تجار الجملة، وذلك عقب هبوط نحو 300 جنيه للطن، لجميع الأنواع، خلال تعاملات الإثنين الماضي.

وتعتبر الذرة الصفراء من أكثر المواد التي تدخل في مكونات الأعلاف لتسمين المواشي والدواجن، لذا يرغب العديد من أصحاب المزارع والمربيين في التعرف على سعر طن الذرة الصفراء في مصر اليوم.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذرة الصفراء اليوم الجمعة في الأسواق المحلية للمستهلك، وتحرص الوفد على تقديم كل المعلومات التي تهم المواطن ومتابعي الوفد ونشرها لحظة بلحظة، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

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سعر الذرة اليوم الجمعة 

الذرة الصفراء

الذرة البرازيلي

 

استقر سعر طن الذرة البرازيلي، عند 12,800 جنيه.

 

الذرة الأرجنتيني

ثبت سعر طن الذرة الأرجنتيني، عند نفس قيمته الشرائية، ليسجل 12,800 جنيه.

 

الذرة الأوكراني

وواصل سعر طن الذرة الأوكراني، الحفاظ على ثباته ليسجل الطن 11,800 جنيه.

 

سعر الذرة العالمي

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذرة في بداية تداولات اليوم الجمعة، في بورصة شيكاغو التجارية، حيث زاد عقد مارس 2024، بمقدار 0.5 سنت إلى 488.5 سنتًا للبوشل.

 

 

وانتعش عقد مايو 2024، ببداية تعاملات اليوم، عند 499.75 سنت للبوشل، بمقدار ارتفاع 0.25 سنت، وقت كتابة الخبر.

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